Claudiu Keseru a reusit sa marcheze de doua ori in meciul lui Ludogorest din campionat.

Fostul atacant al Stelei, Claudiu Keseru,a inscris primele goluri pentru Ludogorets in acest sezon al campionatului din Bulgaria. In meciul impotriva lui Verya, Keseru a reusit dubla in doar 5 minute (25 si 30). Partida s-a incheiat 2-1 pentru Ludogorets.

Echipa lui Keseru a ajuns in play-off-ul Europa League, acolo unde va intalni o formatie din Lituania, Suduva.