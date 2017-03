'Il comparam cu Ronaldo, vrem sa joace ca Messi, ca Neymar? De ce il CIURUIM?!' Ce spune Hagi despre Stanciu

Hagi ii ia apararea lui Stanciu si spune ca mijlocasul lui Anderlecht a avut o jumatate de an excelenta in Belgia.

Hagi nu crede ca reactiile negative de la Bruxelles ar trebui preluate in Romania. Fostul 10 de legenda al nationalei spune ca fanii ar trebui sa-l sustina la maximum pe Stanciu.

"Merg afara si nu mai suntem respectati, cota jucatorilor romani scade. Nu putem vorbi de Stanciu asa cum vorbim despre el. A marcat goluri, a jucat bine. Il comparam cu Ronaldo, am vrea sa fie Messi sau Neymar. Nu se poate! Stanciu trebuie sa se adapteze la fotbalul de afara. N-a facut doar bine, a fost extraordinar pana acum! A jucat, a dat goluri, pase de gol, ce sa-i zici? S-a adaptat la o echipa campioana, nu la orice echipa.

Noi il mai si criticam. Ce sa zicem de rau de el? Belgianul ce sa zica, sa-i vrea binele romanului? Dar noi, noi ce facem? Ii dam si noi in cap? In loc sa-i luam partea lui Stanciu, noi le-o luam belgienilor, ca ce scriu ei e bun. Noi il ciuruim! Ii dam la gioale, cum se spune in fotbal. Nu trebuie sa facem asa", crede Hagi.