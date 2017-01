Ianis, lider la Primavera. Hagi Jr. e cel mai tanar jucator de camp convocat de Sousa la echipa mare

Ianis Hagi, in lot pentru meciul cu Napoli.

Fiorentina joaca in sferturile Cupei Italiei impotriva lui Napoli, chiar la napoletani acasa. Dupa ce a trecut de Chievo in runda a doua, Fiorentina merge pe Sao Paolo cu Tatarusanu si Ianis Hagi in prima echipa.

Cei doi romani pot da piept cu Chiriches, daca romanul isi revine pana la ora meciului, fostul fundas al Stelei fiind inca in covalescenta dupa o accidentare.

La 18 ani, Ianis Hagi e cel mai tanar jucator de camp convocat de Fiorentina la acest meci, si in general la meciurile din Serie A. Ianis e printre cei mai tineri jucatori ai Fiorentinei, alaturi de al treilea portar, Satalino, de doar 17 ani, si de mijlocasul Chiesa, de 19 ani.

Iata lotul Fiorentinei pentru meciul cu Napoli

Portari: Satalino, Sportiello, Tatarusanu.

Fundasi: Astori, De Maio, Diks, Milic, Olivera, Salcedo, Tomovic.

Mijlocasi: Badelj, Bernardeschi, Chiesa, Cristoforo, Hagi, Sanchez, Borja Valero, Vecino.

Atacanti: Ilicic, Kalinic, Babacar, Tello, Toledo.