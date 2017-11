Ianis Hagi PLEACA de la Fiorentina! Noul antrenor al italienilor nu e impresionat de fiul Regelui

Ianis Hagi nu l-a impresionat pe noul antrenor al Fiorentinei.

Joi, 19:00 Special: Visam la Euro! Inainte si dupa meciul cu Turcia - toate reactiile sunt la PRO X! Meciurile Romaniei se vad la PRO TV! Romania - Turcia pe 9 noiembrie ora 20:15, Romania - Olanda pe 14 noiembrie ora 21:00

Mijlocasul Ianis Hagi ar putea fi imprumutat de Fiorentina la o echipa din Serie B sau la una din afara Italiei, informeaza fiorentinanews.com.

"Se discuta cu atentie despre Ianis Hagi, care ar putea fi imprumutat la o echipa din Serie B sau la una din strainatate", a notat sursa citata.

La 2 octombrie, Ianis Hagi a declara ca este dezamagit de faptul ca antrenorul formatiei Fiorentina, Stefano Pioli, nu ii ofera sanse de a evolua in prima echipa si ca nu exclude sa plece in iarna sub forma de imprumut la o alta echipa.

Ianis Hagi este convocat pentru partidele Portugalia, la Ovidiu, in 10 noiembrie, si tara Galilor, in deplasare, la 14 noiembrie, in grupa a opta de calificare la Euro 2019.