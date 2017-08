EXCLUSIV Victor Piturca, aproape de a semna cu Zamalek. Fostul selectioner a cerut un salariu urias

Sporting - Steaua, marti, 21:45, in direct la ProTV

Piturca poate reveni pe banca dupa un an de pauza. Fostul selectioner este in Egipt pentru a negocia cu Zamalek, castigatoarea a 5 Ligi ale Campionilor Africii.

Zamalek a fost in negocieri si cu Sumudica, insa ii ofereau acestuia un salariu de doar 420.000 de dolari pe an, in comparatie cu salariu de 1 milion de dolari cerut de Piturca, pe care africanii sunt pregatiti sa il accepte.

Pe banca lui Zamalek au fost, in ultimele 2 mandate, doi egipteni, acestia castigand Cupa Egiptului, respectiv Supercupa Egiptului, lucru insuficient pentru conducere.

Ultimul antrenor de succes a fost Nelo Vingada, in 2004, cel care a castigat titlul, Liga Campionilor Africii si Supercupa.

Zamalek ar fi a patra echipa de club din palmaresul lui Piturca, dupa Craiova, Steaua si Al Ittihad.