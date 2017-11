EXCLUSIV | Sumudica insista sa transfere un stelist! A fost aseara la meciul din Europa League pentru a-l urmari

Sumudica a aflat ca atacantul Claudiu Keseru vrea sa plece de la Ludogorets si incearca sa profite. Acesta vrea sa il convinga pe fostul golgheter stelist sa semneze cu turcii de la Kayserispor.

Claudiu Keseru a intrat pe parcurs in Ludogorets 1-2 Istanbul BB. Atacantul a jucat o repriza, insa nu a reusit sa marcheze. Chiar si asa, el ramane o tinta pentru Marius Sumudica, tehnician care s-a dus sa il vada la meciul de aseara.

Fost golgheter al Stelei si cel mai bun marcator al lui Ludogorets in ultimele sezoane, Keseru nu se mai simte bine la Razgrad. Acesta este suparat ca nu mai joaca la fel de mult sub comanda tehnicianului Dimitar Dimitrov si si-a manifestat chiar in urma cu doar cateva zile dorinta de a pleca de la echipa.

Sursele ProTV si www.sport.ro spun ca Marius Sumudica s-a dus cu doua obiective in Bulgaria. Acesta a vrut sa il vada pe Keseru, dar si sa ii urmareasca pe turcii de la Istanbul Basaksehir, urmatorii sai adversari din campionat.