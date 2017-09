Cazul INCREDIBIL al lui Keseru: Colegii il cer AFARA din echipa desi e super golgeter. Ce s-a intamplat

Claudiu Keseru are probleme in Bulgaria!

Chiar daca e golgeterul ultimelor doua sezoane la campioana Ludogoret, Keseru nu e titular cert. Presa de astazi de la Sofia scrie despre un 'razboi rece' intre cei 9 brazilieni din lotul lui Ludogorets si atacantul roman. Sud-americanii il cer titular pe Joao Paulo, chiar daca cifrele nu-l ajuta. Varful n-a marcat niciun gol in acest sezon, iar anul trecut a inscris o data in 6 aparitii. Joao Paulo a fost titular de 5 ori, iar de alte doua a intrat pe parcurs. Keseru are 6 aparitii, 5 ca titular si una din postura de rezerva. In alte 3 meciuri n-a fost folosit niciun minut de antrenorul Dimitrov.

Claudiu Keseru, 30 de ani, mai are contract cu Ludogorets pana vara viitoare. Jurnalistii bulgari au scris despre interesul unei echipe din China pentru el. Salariul propus: 3 milioane de euro pe an!

Din 2015, Keseru a inscris nu mai putin de 41 de goluri pentru Ludogorets.