AS Roma mai vrea un roman: George Ganea, fiul lui Ionel Ganea, e dorit in capitala Italiei

George Ganea, fiul de 18 ani al lui Ionel Ganea, ar putea ajunge la AS Roma, scrie publicatia de specialitate Tuttomercatoweb.

AS Roma a pus ochii pe un roman de viitor, anunta italienii de la Tuttomercatoweb. Formatia din capitala Italiei il doreste pe tanarul George Ganea (18 ani), fiul fostului international Ionel Ganea.

George Ganea, care a evoluat in Romania la Rapid, este legitimat de un an la Virtus Entella, formatie din Serie B. Acesta, care poate evolua pe postul de al doilea varf, dar si in ambele benzi, este dorit la echipa Primavera a Romei, fiind considerat un jucator de mare perspectiva.

Fiul lui George Ganea a evoluat pana acum pentru nationalele U16 si U17.

La Rapid, acesta a inscris de 3 ori in 13 meciuri, in sezonul 2015/16, ultimul al formatiei giulestene in Liga a II-a.