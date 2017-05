Andone ar putea fi cel mai scump jucator roman din istorie. Deportivo cere 20.000.000 de euro pe el!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45!

In direct la PRO TV, finala Europa League: Ajax - Manchester United. Miercuri, 24 mai, 21:45! Finala Cupei Romaniei: sambata, 20:45, in direct la Sport.ro: Astra - FC Voluntari!

Florin Andone poate deveni cel mai scump transfer al unui jucator roman. Deportivo a anuntat ca atacantul roman are clauza de 20 de milioane de euro, acestia fiind banii pe care ii cere clubul.

Presa din Spania a anuntat deja mai multe echipe interesate de Andone, printre care Sporting, Lazio si mai multe echipe din Anglia. Jurnalistii scriu insa ca Deportivo e dispusa totusi sa negocieze o suma mai mica de 20 de milioane.

Daca va fi vandut cu clauza de reziliere, Andone va deveni cel mai scump roman din istorie, peste Adi Mutu, cumparat de Chelsea de la Parma in 2002 cu 19 milioane de euro, si Chivu, cumparat de Roma de la Ajax in 2003 cu 18 milioane de euro.

Andone a avut un an fantastic in La Liga, marcand 12 goluri, fiind pe locul 11 in clasamentul marcatorilor.