Anderlecht i-a gasit deja inlocuitor lui Stanciu! E japonez si costa doar 1,5 milioane de euro! 

Nicolae Stanciu isi cauta echipa in aceasta perioada.

Ramas in afara lotului lui Anderlecht in ultima perioada, Nicolae Stanciu a batut palma cu conducerea belgienilor pentru o despartire in aceasta iarna. Cel mai probabil, mijlocasul va fi imprumutat cu optiune de cumparare in urmatoarea perioada.

Intre timp, Anderlecht ii cauta inlocuitor si se pare ca l-a si gasit. Potrivit La Derniere Heure, antrenorul campioanei Belgiei vrea sa-l transfere pe japonezul Ryota Morioka de la Beveren.

Acesta are 26 de an si a impresionat in acest sezon, cu 7 goluri in 14 partide.

Mijlocasul e mult mai ieftin decat Stanciu. O costa pe Anderlecht 1,5 milioane de euro, mult sub cele 10 milioane de euro cat au platit belgienii Stelei pentru jucatorul roman.