Adi Popa, OUT de la Reading! Veste teribila primita de la conducerea clubului

Adi Popa a jucat cateva partide in acest inceput de sezon la Reading, insa sefii l-au anuntat ca nu se vor mai baza pe el.

Reading a cumparat in aceasta vara doi jucatori pe postul lui Adi Popa, iar mijlocasul roman nu mai intra in vederile antrenorului. Popa asteapta acum perioada de transferuri din iarna pentru un transfer.



"Am avut o discutie cu cei din conducerea clubului si cu antrenorul si mi-au transmis ca-mi va fi greu sa mai prind echipa, dupa ce in ultima zi de transferuri au adus doi jucatori pe pozitia mea. Nu am ce sa fac, ma voi pregati in continuare si voi vedea in iarna ce este de facut”, a declarat Adi Popa la Digi.

12 meciuri a jucat Adi Popa pentru Reading.