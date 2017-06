Romania a batut Serbia cu 4-1 si e in sferturi la Europeanul din Cehia!

Romania in sferturi la Europeanul de Minifotbal! Joi, 21:00, in direct la Sport.ro!

Nationala a condus cu 3-0 dupa 20 de minute si n-a mai fortat dupa pauza, cand a inscris o singura data. In sferturile de finala, Romania da peste castigatoarea dintre Franta si Slovacia.



Romania are 6 titluri europene la minifotbal. Doar Kazahstanul, pe care mini-tricolorii l-au batut in faza grupelor cu 3-2, a reusit sa ne ia un trofeu!