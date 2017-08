FABULOS! Ce s-a intamplat dupa ce un camion cu bere s-a RASTURNAT pe o sosea din Romania. FOTO

Un camion incarcat cu lazi de bere s-a rasturnat pe DN79, in apropierea localitati Sanleani, langa Arad.

"Motivele pentru care TIR-ul a fost culcat la pamant inca nu le cunoastem insa ceea ce stim este ca foarte multi aradeni si soferi aflati la acea ora in zona au coborat buluc din masini la vederea licorii si au inceput sa isi umple masinile. Vorbim de un gest reprobabil, unul care nu ne face cinste si care spune in cel mai obiectiv mod, prin prisma instantaneului, foarte multe despre noi cei care traim, cu totii, in mica Viena.





Vom reveni cu pozitia Inspectoratului Judetean de Politie pe care l-am contactat si caruia i-am solicitat un punct de vedere.", scrie aradon.ro