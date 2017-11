Copos revine puternic in afaceri! Imprumut de 38 de milioane de euro pentru o afacere URIASA in Bucuresti: "Va fi un proiect unic"

George Copos investeste din nou masiv in imobiliare.

Marti, 21 noiembrie, in direct la PRO TV: Sevilla - Liverpool in UEFA Champions League! Bucurati-va de fotbal!

Eliberat conditionat din penitenciar dupa condamnarea din Dosarul Transferurilor, George Copos nu a revenit in fotbal, in schimb se ocupa in continuare de afacerile sale.

Copos construieste o cladire de birouri de 24 de etape si inalta de 100 de metri. Pentru asta, el s-a imprumutat de 38 de milioane de euro pentru o perioada de gratie de 36 de luni.

Spatiul va avea in total 50.000 de metri patrati.



"Va fi o cladire doar de birouri. Avem autorizatii si am inceput deja constructia de doua saptamani. Vor fi credite si banii nostri pentru constructie. Eu sunt roman si investesc in Romania. Va fi un proiect unic", a declarat Copos pentru Profit.ro.