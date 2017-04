Vin americanii! Eveniment pentru un jucator urias din istoria sportului! Ce se va intampla pe 15 aprilie la Constanta

Romania intra in circuitul baseball-ului mondial!

Pe 15 aprilie 1947, Jackie Robinson debuta in campionatul profesionist de baseball. Este primul afro-american care a jucat la nivelul cel mai inalt din baseball-ul american si a devenit un simbol.

Incepand din 2004, americanii sarbatoresc "Jackie Robinson Day". Pe 15 aprilie toti jucatorii au tricoul cu numarul 42, purtat de Jackie Robinson in cei 10 ani in care a jucat pentru Brooklyn Dodgers.

Romania intra in circuitul baseball-ului mondial cu un eveniment de comemorare a lui Jackie Robinson. In ajunul Pastelui, la Constanta, nationala Romaniei va juca impotriva unei echipe formate din militari americani stationati in baza de langa aeroportul Mihail Kogalniceanu.

In anticiparea evenimentului din 15 Aprilie, a avut loc un antrenament comun intre cele doua echipe. Actiunea a avut drept scop pregatirea ultimelor detalii inainte de meciului de sambata viitoare.

Au fost testate echipamentele de joc si au fost stabilite regulile generale de desfasurare. La final, s-a convenit ca evenimentul din Constanta, de saptamana viitoare, sa devina un meci traditional, menit sa marcheze inceputul sezonului de baseball in Romania. Jakie Robinson Trophy incepe saptamana viitoare! Meciul va avea loc pe 15 aprilie, la ora 11, pe stadion Portul. Intrarea este libera!