Victorie FANTASTICA a lui Pascu! Romanul care se antreneaza cu McGregor si-a DISTRUS adversarul, arbitrul a trebuit sa intervina! VIDEO

Bombardierul Pascu a castigat in gala de la Dublin.

Ion "Bombardierul" Pascu si-a revenit dupa perioada mai slaba in care a pierdut 2 lupte la decizie, reusind sa castige un singur meci, contra lui Djordje Markovic prin submission. In gala BAMMA din Dublin, Pascu l-a invins pe Henry Fadipe prin TKO in prima runda.

Pascu l-a dus la podea pe nigerianul de 25 de ani si a prins o lovitura cu pumnul cu bratul drept direct in fata adversarului! Arbitrul a intervenit imediat si a oprit lupta.

Pascu a ajuns astfel la a 16-a victorie din cariera, avand si 7 infrangeri. De la inceputul acestui an el se antreneaza la sala unde se pregateste si Conor McGregor sub indrumarea lui John Kavanagh.

Meciul integral este la 1.06.00