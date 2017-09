Ultima achizitie a lui Cristiano Ronaldo pentru garajul lui de milioane! Ce masina de 500.000 de euro si-a cumparat

Cristiano Ronaldo este recunoscut pentru pasiunea sa pentru masini de lux.

Starul celor de la Real Madrid, Cristiano Ronaldo, si-a facut un nou cadou de lux - un Ferrari F12 care costa aproximativ 500.000 de euro! Detinatorul Balonului de Aur si favoritul la castigarea trofeului si in 2017 a prezentat tuturor noua masina pe retelele de socializare.

Cristiano Ronaldo are un garaj cu adevarat impresionant, cheltuind sume uriase pentru masini de lux - de la Lamborghini la Aston Martin, pana si la cea mai rapida masina din lume, Bugatti Chiron, cel care costa 3 milioane de dolari.

Ronaldo a revenit la Real Madrid dupa partidele nationalelor insa mai are de asteptat pana cand va putea sa intre pe teren dupa ce a impins arbitrul in Supercupa Spaniei. Mai are 2 etape de suspendare, astfel ca urmatorul meci pentru el va fi in Liga Campionilor.