Tatal lui Halep a jucat fotbal in tinerete! Era poreclit "Aliosa" si era la fel de rapid ca Adi Popa

Simona Halep a mostenit cel mai bun joc de picioare din circuitul de feminin tenis de la tatal sau, Stere, care in tinerete era cunoscut in judetul Constanta ca un fotbalist vitezist.

Inainte sa se mute la Constanta, Stere Halep a crescut in localitatea Stejaru si a jucat fotbal la nivel judetean pentru echipa locala Sageata, club infiintat in 1960 si care avea sa joace mai tarziu, timp de un sezon (2013-2014), in Liga 1 sub denumirea de Sageata Navodari. In 1985, el a fost chiar remarcat in timpul unui meci de baraj pentru accederea in Divizia C de catre antrenorii Farului, Paul Peniu si Petre Buduru, si a sustinut probe de joc la echipa fanion a Dobrogei.

Deoarece era o perioada cand nu se castigau prea multi bani din fotbal, el a renuntat dupa doar o luna si s-a intors in localitatea natala, unde si-a dezvoltat afacerea cu cresterea oilor, sursa de castig traditionala a aromanilor, si a ajuns mai tarziu sa aiba o fabrica de procesare a laptelui. Astazi, tatal lui Halep mai joaca fotbal doar la turneele de old-boys, unde evolueaza alaturi de alti machedoni cunoscuti in lumea fotbalului, precum Gica Hagi, Mihai Stere, Adrian Pitu, Costel Funda sau Mihai Guliu.

"Stere era vedeta echipei pentru ca jocul lui sarea imediat in ochi. Juca extrema dreapta, dar lovea mingea la fel de bine cu ambele picioare. Era el mai scund, dar cand dadea drumul la <motoare> devenea cosmarul fundasilor adversi, deoarece nu prea il prindeai nici sa il lovesti si il puteai anihila doar daca recuperai mingea pana sa ajunga la el. Era foarte ambitios si arata o rautate pozitiva pe teren, lucruri pe care le vedem acum si la Simona. Se vede ca viteza e mostenire de familie.



Stere era unul dintre cei mai rapizi fotbalisti pe care i-am vazut, alerga la fel de repede ca Florentin Petre sau Adi Popa. Noi chiar mai glumeam ca era mai rapid decat mingea si ca era greu sa ii pasam mingea pe pozitie viitoare si sa ajunga mingea inaintea lui. Porecla lui era <Aliosa>, dar nu mai tin cine si cand i-a pus-o. Stiu ca la un moment dat a fost chemat la probe la Farul, dar erau alte vremuri. Nu se castigau sumele din prezent si erau multi cei care renuntau la fotbal ca sa urmeze o meserie mai de viitor sau mai banoasa", a declarat un fost coleg de echipa al acestuia.