Simona Halep s-a apucat si de fotbal! L-a impresionat pe Stelea: "Stie sa jongleze!" VIDEO

Si Halep poate fi o solutie pentru nationala de fotbal care nu mai bate pe nimeni.

Halep l-a impresionat pe Stelea, in ziua in care fostul portar al nationalei si-a deschis scoala de fotbal. "Am vazut-o, stie ft bine sa jongleze cu mingea" spune Stelea.



Halep a schimbat pase cu Andrei Pavel langa copiii care au venit sa invete fotbal de la Stelea. Fostul portar al nationalei i-a luat tare pe cei mici.



Stelea a aparat la ultimul nostru mondial, in 98. Nu-l surprinde convocarea lui Lobont.



"Eu mai am un pic si fac 50, asa ca nu se pune problema" a spus Stelea.