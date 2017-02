Povestea omului al carui job este sa fie CLONA lui Cristiano Ronaldo! Crezi ca poti sa faci diferenta?

Cristiano Ronaldo are o dublura iar cei doi se inteleg de minune.

Diego Davila este numele dublurii lui Cristiano Ronaldo iar acesta a acordat un interviu celor de la UOL Esporte in care vorbeste despre cum este job-ul sau in care trebuie sa fie exact ca starul celor de la Real Madrid.

"Trebuie sa am grija de corpul meu foarte atent. El este un atlet de clasa mondiala si are calitati fizice incredibile. Trebuie sa am corpul similar cu al lui tot timpul, desi exista diferente vizibile din cauza geneticii. Merg la acelasi frizer personal, Miguel, si trebuie mereu sa am parul exact ca al lui.



Relatia mea cu Cristiano este foarte buna. Este adevarat ca la inceput eram ceva mai distanti, probabil din cauza timiditatii, dar cu timpul am inceput sa ne cunoastem si pot spune ca este o persoana incantatoare.



Este o placere sa lucrez cu el. Ii place sa fie cu mine si mie imi place sa fiu cu el. Este o persoana incredibila" a spus Davila.