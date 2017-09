Maraton pe canicula! Politistii au alergat 5 km pe stadionul din Iasi: "Nu a fost deloc dificil"

La Iasi, pe stadion, atletismul a luat pentru o zi locul fotbalului ! Si politistii si-au trimis oameni la cros.

Politistii au avut si ei o echipa si i-au alergat pe ceilalti concurenti aproape 5 kilometri, la peste 30 de grade.



"De obicei ma antrenez foarte bine, nu a fost o cursa dificila, caldura mi-a dat putin de furca" a spus un politist.



La crosul firmelor de la Iasi, un concurent a fentat caldura si a alergat cu apa in spate.



"Asta e un sistem de hidratare, e un rezervor in spate, 2 litri de apa si in principiu poti face 20-30 de km" a explicat concurentul.