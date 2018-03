Ionut Lupescu contraataca dupa decizia Curtii de Apel: "Actuala conducere vrea sa castige la masa verde, nu pe teren! Nu imi fac griji!"

Marti, 6 martie, 17:00 la PRO X: CSU Craiova - Dinamo! BATE CUPA! Marti, 6 martie, in direct la PRO TV: PSG - Real Madrid! Bucurati-va de fotbal!

Ionut Lupescu a vorbit pe larg despre decizia Curtii de Apel de a introduce in regulament un pasaj care i-ar putea interzice dreptul de a participa la alagerile din luna aprilie: "”Un candidat poate participa la alegeri doar daca a indeplinit un rol activ in cadrul fotbalului asociatie (ca jucator sau ca oficial in cadrul FRF/LPF/AJF/AMFB sau structuri sportive) pentru cel putin 2 ani in ultimii 5 ani anteriori datei la care este propus ca si candidat" a fost pasajul admis de Curtea de Apel.

Lupescu este sigur ca nu va intampina probleme deoarece a lucrat in ultimii la UEFA, for din care face parte si Federatia Romana de Fotbal. Lupescu acuza insa actuala conducere ca incearca sa-l impiedice sa candideze.

”Sunt in campanie, acum ma intorc de la Targu Jiu. Totul merge bine, oamenii vor o schimbare, vor o schimbare a fotbalului, iar aceste lucruri ii deranjeaza pe oamenii care conduc acum fotbalul romanesc. Am vazut comunicatul, n-am nicio problema. Eu voi merge in continuare cu treburile mele, juristul va rezolva totul, nu ma va opri nimic sa candidez. Din punctul asta de vedere, nu-mi fac griji. Voi merge inainte, ma voi vedea cu toti membrii afiliati. Este o problema juridica pe car juristii o vor rezolva.



Simplul fapt ca FRF este unul dintre actionarii UEFA, da? UEFA este o federatie a asociatiilor, in care sunt 55 de federatii, care practic sunt actionarii UEFA. Unul dintre este si FRF. Eu am lucrat in toti acesti ani sub un actionariat din care face parte si FRF. Din punctul asta de vedere, nu-mi fac griji. Doi, sunt metode securiste pe care ei le fac. Mai mult, acum vor sa scoate acte, dosare din perioada in care eu am lucrat la FRF. Parerea mea este ca isi pierd timpul, in loc sa dezvolte fotbalul, sa programeze mai bine meciurile, astfel incat sa nu mai avem parte de accidentari sau de meciuri amanate.



Suntem in campanie, ma astept la orice. De aceea v-am spus cand am anuntat ca voi candida ca merg pana la capat, merg pana in panzele albe. stiu ce s-a intamplat si acum patru ani, ma astept la orice. Sunt cu inima deschisa, vreau sa merge pana la capat. Restul, nu depinde de mine” a declarat Ionut Lupescu pentru Telekom Sport.