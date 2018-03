Lupescu, scos din cursa pentru sefia FRF? Decizia luata de Curtea de Apel! UPDATE: Prima reactie a lui Ionut Lupescu

Cu o luna si jumatate inainte de alegeri, FRF anunta schimbarea statutului, dupa o decizie data astazi de Curtea de Apel

UPDATE | Prima reactie a lui Ionut Lupescu:

"Asteptam, in primul rand, decizia instantei. Oricare va fi decizia, aceasta nu este definitiva, daca MTS va face recurs. In orice situatie, exista solutii. Ii asigur pe toti membrii afiliati si publicul larg ca voi candida pentru presedintia FRF, in ciuda incercarilor procedurale disperate ale Federatiei de a ma impiedica sa fiu pe buletinele de vot, pe 18 aprilie. Actuala conducere a FRF si-ar dori sa castige la masa verde, nu pe teren.", a spus Lupescu pentru Mediafax.

UPDATE | Prima reactie a juristului Federatiei:

"Acest proces nu este impotriva lui Ionut Lupescu sau a altor candidati, ci impotriva MTS, care, abuziv si fara temei legal ne-a respins modificarile din statut", a spus Adrian Stangaciu pentru Gazeta Sporturilor.

Conform sursei citate, la alegeri se va lua in considerare statutul de la ora alegerilor, iar orice alta modificare ulterioara nu mai poate schimba rezultatul alegerilor.

Federatia Romana de Fotbal a anuntat astazi pe site-ul oficial ca Ministerul Tineretului si Sportului este obligat sa faca modificarile de statut solicitate de Adunarea Generala in 2017.

Iata comunicatul de pe frf.ro:

Curtea de Apel Bucuresti s-a pronuntat astazi asupra cererii Federatiei Romane de Fotbal cu privire la obligarea Ministerului Tineretului si Sportului la emiterea avizului prevazut pe Legea Educatiei Fizice si Sportului pentru modificarile aduse Statutului FRF prin Adunarea Generala din 27.05.2017.

Instanta a admis prin hotarare judecatoreasca solicitarea FRF, respingand ca neintemeiate toate obiecțiile formulate de Ministerul Tineretului si Sportului. In cadrul actiunii sale, FRF a aratat ca MTS a actionat cu exces de putere atunci cand a refuzat sa emita avizul cu privire la modificarile aduse Statutului FRF, avand astfel o conduita contrara legii.

Pe aceasta cale, in acord cu hotararea judecatoreasca citata, Federația Romana de Fotbal evidențiaza inca o data ca respecta in mod strict si complet legea prin modificarile statutare votate, dezavuand obiectiile nefondate ale MTS.

Probleme pentru Lupescu?



In articolul 50 din legea Educatiei Fizice si Sportului se specifica faptul ca o persoana poate candida doar daca a indeplinit "un rol activ in cadrul fotbalului asociatie (ca jucator sau oficial FRF/LPF/AJF/AMFB sau structuri sportive) pentru cel putin 2 ani in ultimii 5 ani anterior datei la care este propus ca si candidat. (DigiSport)

In ultimii 5 ani, Ionut Lupescu a detinut functii de conducere in cadrul UEFA.

Burleanu: "Am tradus statutul FIFA"



Cererea FRF, din mai 2017, a creat multa valva la acea vreme. In apararea lui, Razvan Burleanu a spus ca nu a facut decat sa traduca statutul FIFA si sa il aplice in fotbalul romanesc.

"In primul rand, este o traducere din statutul FIFA. Am racordat statutul FRF la statutul FIFA. Articolul se prevedere ca in 2 din ultimii 5 ani sa fi indeplinit un rol in fotbalul asociatie. Sa fi fost arbitru, oficial sau fotbalist, observator in cardul FRF, LPF, AJF si AMFB. Articolul acopera o zona foarte larga", spunea Burleanu.

Totusi, in statutul FIFA nu se specifica nicaieri de AJF si AMFB, ci se face referire la "fotbalul asociatie", iar UEFA este asociatia suprema a fotbalului european.