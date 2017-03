In Romania se joaca baschet si cu roboti! Echipe de liceeni si-au unit fortele pentru visul american la BRD First Tech Challenge

Baschetul cu roboti e noua fita din Romania! Castigatorii finalei de azi vor merge in America si vor avea sansa sa-i vada pe cei mai mari baschetbalisti din lume: LeBron si Curry!

Miercuri, 29 martie, in direct la PRO TV, 21:30: CSU Craiova - Dinamo! Joi, 30 martie, live la Sport.ro, 21:00: Viitorul - Astra! Special: Romania de Mondial! Toate informatiile, reactii si comentarii inainte, in timpul si dupa Romania - Danemarca!

Echipe de la 3 licee si-au unit fortele pentru visul american la BRD First Tech Challenge! S-au bucurat la cosul decisiv ca si cum ar fi castigat finala NBA.

"Am fost foarte fericiti, am reusit sa castigam.. a fost suuper. Sper sa reprezentam cum trebuie Romania in America", a spus unul dintre invingatori.

Pentru celelalte echipe mai ramane o speranta, dar la anul!

"Sigur ca ne-am fi dorit si noi sa mergem in SUA, cine nu si-ar dori", a spus si unul dintre finalisti.