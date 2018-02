Imagini incredibile! Flacari, haos si 7.000 de arestari facute in Philadelphia dupa ce "Vulturii" au castigat SuperBowl

Victoria "Vulturilor" a provocat o adevarata nebunie pe strazile din Philadelphia. Iar echipa nici nu a ajuns inca pentru traditionala parada!

Imediat dupa finalul meciului, zeci de mii de oameni au iesit pe strazi pentru a celebra victoria favoritilor!

Potrivit presei americane, politistii au efectuat peste 7.000 de retineri, iar cateva persoane au fost ranite.

Zeci de oameni s-au urcat pe terasa de la intrarea hotelului Ritz Carlton, aceasta prabusindu-se sub greutatea lor.

Alti oameni au incendiat tomberoane de gunoi, iar mai multe magazine au fost devastate.

THE CITY OF PHILADELPHIA IS BURNING DOWN pic.twitter.com/lcbHLd894P