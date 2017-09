Imagini halucinante in ring! Un luptator a atacat arbitrul imediat dupa ce si-a luat bataie! Ce s-a intamplat

Este unul dintre cele mai controversate momente din MMA in ultimii ani.

Luptat de la gala Aggrelin 19 dintre Wilhelm Ott si Nihan Nasufovic a avut un deznodamant halucinant! Nihad a reusit sa-si duca adversarul la podea si l-a prins in manevra de submission "rear naked choke" iar Ott nu a avut de ales si a cedat.

In clipa urmatoare a izbucnit haosul! Ott s-a ridicat in picioare rapid si a sarit la gatul arbitrului! El i-a reprosat acestuia ca nu a oprit mai rapid meciul dupa ce a fost prins in manevra!

Ott a suferit a 13-a infrangere in cariera din 25 de lupte.