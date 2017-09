Constantina Dita se face ZIDAR! Proiectul senzational in care a intrat campioana olimpica

Constantina Dita, campioana olimpica in proba de maraton la Jocurile Olimpice de la Beijing, din 2008, va participa ca voluntar la un proiect care isi propune sa ridice 36 de case in judetul Bacau in doar 5 zile.

"Din 1 octombrie, inainte sa ma intorc in SUA, voi merge la Bacau, unde timp de 5 zile, intre 2 si 6 octombrie, voi fi voluntar in constructii. Voi trece la munca de jos, cu casca, scule, ciocan, cuie, tot ce trebuie. Voi invata sa fac fundatia casei, voi face munca de zidarie si tamplarie, voi tencui si varui, tot ce e nevoie... Dar voi munci cu drag, pentru ca e pentru o cauza nobila. Habitat for Humanity va face acolo 36 de case. Suntem 450 de voluntari acolo, dar vom fi instruiti si supervizati de specialisti in constructii. Familiile partener, care vor beneficia de o locuintele respective, vor munci alaturi de noi la ridicarea propriilor case", a declarat Constantina.

La acest proiect, alaturi de fosta maratonista vor mai participa si Nicolae Soare (alergator de distanta, medaliat cu argint la CE pentru tineret din 2013 si la Universiada de la Taipei din 2017 in proba de 10.000 m), Mihaela Botezan (alergatoare de distanta, participanta la JO 2004 si detinatoare a recordului national in proba de 10.000 m) si Alexandru Novac (aruncator de sulita, detinator al recordului national in aceasta proba).

Habitat for Humanity este o organizatie non-profit prezenta in 70 de tari, care crede ca o locuinta decenta poate rupe cercul saraciei si si-a asumat misiunea de a eradica locuirea precara. Prezenta de 21 de ani in Romania, HfH construieste, reabiliteaza, ofera consultanta, suport tehnic si deruleaza programe de eficienta energetica si de preventie si raspuns la dezastre pentru grupuri vulnerabile. Cu sprijinul a peste 32.000 de voluntari internationali, plus vedete autohtone si angajati din companiile romanesti, HfH Romania a ajutat peste 69.000 de oameni sa aiba o casa decenta sau sa isi imbunatateasca conditiile de locuit. Acum, HfH va construi 36 de locuinte in doar 5 zile in cartierul Izvoare din Bacau. Vor beneficia de acest proiect familii cu venituri mici, selectate in urma cu un an.

Conform European Housing Exclusion Index 2016, Romania se afla pe ultimul loc din UE la mai multe capitole privind accesul la locuirea de calitate. Peste jumatate (52,3%) din populatia Romaniei traieste in locuinte supraaglomerate; 21,5% din locuinte se afla intr-un stadiu avansat de degradare; iar peste 15% dintre locuitori sunt impovarati de costurile locuirii, respectiv cheltuie peste 40% din venitul lunar pentru intretinerea gospodariei.