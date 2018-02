Bokila n-a mai plecat din Bucuresti! A ramas sa se distreze si a iesit in oras cu un stelist! Cum au fost surprinsi cei doi

Jeremy Bokila a fost dat afara in acest sezon si de CFR Cluj, dar si de Dinamo.

Inainte sa rateze intrarea in playoff, cei de la Dinamo au decis sa renunte la Jeremy Bokila - atacantul de 29 de ani si-a reziliat contractul cu Dinamo acum 10 zile insa nu a parasit Romania, scrie Fanatik.

El a ramas in Bucuresti unde a fost vazut bucurandu-se de viata de noapte! Bokila a fost surprins la un restaurant din Bucuresti alaturi de un jucator de la Steaua, golgheterul echipei, Harlem Gnohere. Bokila nu mai poate evolua pentru alta echipa in acest sezon dupa ce s-a despartit de CFR Cluj si Dinamo.

El a impresionat in Liga 1 in sezonul 2012/2013 cand a fost imprumutat de Zulte Waregem la Petrolul Ploiesti, reusind atunci 16 goluri in 31 de partide. La revenirea in Romania in 2017, el a inscris 1 singur gol in 22 de partide pentru CFR Cluj, respectiv Dinamo.