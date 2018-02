Arunca pentru o medalie OLIMPICA! El e cel mai bun bun atlet roman al momentului

"Dimineata, la pranz si seara mananca bile pe paine!" - asa arata meniul celui mai "greu" atlet roman.

Andrei Gag e vicecampion mondial la aruncarea greutatii si cel mai bun atlet roman in ultimii doi ani. Ca sa ii faca mici pe colosii de 150 de kilograme, Andrei are propria reteta.



Bilele pe care le arunca nu sunt mai usoare de 7 kilograme. Romanul le cumpara cu 300 de euro din Japonia, unde vrea aurul olimpic in 2020.