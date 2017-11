Zidane a anuntat REVOLUTIA la Real Madrid dupa meciul cu Malaga! Doi jucatori pleaca sigur, Real e gata sa aduca un nou GALACTIC

Antrenorul celor de la Real Madrid a recunoscut ca nu este multumit de solutiile pe care le are in acest moment.

Real Madrid a castigat cu dificultate in aceasta etapa din La Liga, 3-2 in fata celor de la Malaga, Cristiano Ronaldo reusind al 2-lea gol al sezonului pe finalul partidei. La conferinta de presa de dupa meci, Zidane a recunoscut ca echipa are nevoie de intariri, scrie Marca.

Problema celor de la Real Madrid este lipsa de solutii pe piata transferurilor, fiind putini jucatori disponibili. Un lucru este cert in ceea ce priveste plecarile - pustii Borja Mayoral si Marcos Llorente urmeaza sa fie imprumutati pentru a prinde mai multe minute, sansele la Real fiind limitate.

In opinia lui Zidane, 3 zone sunt cu probleme - cea de portar, cea de fundas central si cea de atacant central. Starea fizica a lui Keylor Navas ii ingrijoreaza pe cei de la Real astfel ca acest post a devenit o prioritate pentru transferuri - Kepa este numarul 1 in opinia celor de la Real dar depinde de situatia sa contractuala cu Athletic. Pentru postul de fundas central va fi fortat tanarul Vallejo, insa sunt cautate si variante in exterior.

In ceea ce priveste aducerea unui atacant, lucrurile sunt si mai complicate. Cei de la Real Madrid se gandesc sa amane un transfer important pentru vara viitoare cand vor exista mai multe optiuni insa, daca Mauro Icardi va putea fi adus in iarna, cei de la Real sunt dispusi sa plateasca o suma importanta in schimbul jucatorului argentinian, cu atat mai mult cu cat ar putea fi folosit fara probleme in primavara Ligii Campionilor.