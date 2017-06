"ZEUL fotbalului in sala!" Faza FANTASTICA a lui Ricardinho contra Barcelonei cu care a castigat titlul VIDEO

Finala playoff-ului din Spania la fotbal in sala a fost decisa de o reusita fantastica!

Inter Movistar a castigat campionatul in Spania dupa 3-2 in finala cu FC Barcelona! Meciul decisiv a avut loc luni seara dupa 2-2 in primele 4 partide, finala disputandu-se in sistemul "cel mai bun din 5 partide".

Cu toate ca era al 5-lea meci direct, totul a fost decis de un moment de geniu al lui Ricardinho! "Zeul fotbalului in sala", asa cum il numesc cei de la As, a reusit sa inscrie golul decisiv cu 3 minute inainte de finalul partidei!

Barcelona a condus in finala playoff-ului cu 1-0 si 2-1 la partide!