Vestea pe care niciun fan al Barcelonei nu voia sa o auda! Ce spune Iniesta despre retragere

Contractul lui Iniesta cu Barcelona expira in 2018 iar legenda clubului catalan si-a dezvaluit intentiile.

Andres Iniesta, cel care se afla la FC Barcelona din 1996, a vorbit despre viitorul sau intr-un interviu. Ajuns la 32 de ani, Iniesta mai are contract cu Barca pana in vara lui 2018.

"Vreau sa ma retrag la Barcelona. In mintea mea, acest moment se va intampla peste mult timp. Cand va veni momentul, simt ca ma voi retrage aici. Imi doresc triumful cu Barcelona si pana nu reusesc asta nu voi fi satisfacut. Sunt momente in care prefer sa joc doar 10 minute aici decat sa merg in alt loc pentru a juca mai mult" a declarat Iniesta.

"Nu ma gandesc momentan la ce voi face dupa retragere. Vreau sa fiu legat de fotbal si de Barcelona" a mai spus mijlocasul.