Valencia, in fata istoriei: sambata poate depasi un record care rezista de 14 ani

Cu doua saptamani inainte de sfarsitul anului 2017, Valencia va incerca sa termine anul cu cel mai bun punctaj din istoria sa.

Echipa de pe Mestalla are de jucat impotriva lui Eibar (deplasare) si impotriva lui Villarreal (acasa), cu scopul de a depasi cele 37 de puncte pe care echipa le-a avut in 2003 si care este actualul record al clubului.

Echipa condusa de Marcelino Garcia, cu cele 34 de puncte pe care le-a obtinut in cele 15 meciuri jucate, a depasit deja cifrele obtinute de "lilieci" de la sfarsitul fiecarui an incepand din 1997, cu exceptia anului 2003 cand s-a trecut la formatul cu 20 de echipe si la sistemul de acordare de 3 puncte la victorie.

Valencia pare ca e o formatie renascuta, dupa ce in ultimele doua sezoane a avut performante sub asteptari, acum se afla pe locul doi in La Liga.

Etapa din Spania:

Vineri:

Sevilla - Levante

Sambata:

Bilbao - Real Sociedad

Eibar - Valencia

Atletico Madrid - Alaves

Duminica

Girona - Getafe

Celta - Villarreal

Las Palmas - Espanyol

Leganes - Real Madrid

Barcelona - Deportivo La Coruna

Luni:

Malaga - Betis