ULTIMA ORA! Mourinho, acuzat de EVAZIUNE fiscala la fel ca Ronaldo! Suma acuzata de spanioli

Dupa Ronaldo, si Jose Mourinho este acuzat de frauda fiscala in valoare de 3,3 milioane de euro in Spania. Mourinho si Ronaldo au acelasi impresar, pe puternicul Jorge Mendes.

Antrenorul portughez a ajuns intre timp la Manchester United, dar va fi nevoit sa mearga la Madrid la proces. Mourinho risca insa o pedeapsa mai mica decat Ronaldo, cel care este acuzat ca a facut evaziune de aproape 15 milioane de euro!

Procurorii spanioli sunt porniti pe vedetele din fotbaul spaniol, dupa ce l-au condamnat pe Messi la 18 luni de inchisoare cu suspendare. Ronaldo va merge pe 31 iulie in fata judecatorilor.

BREAKING: José Mourinho has been accused of €3.3m in tax evasion by Spanish prosecutors [reuters]