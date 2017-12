ULTIMA ORA | "Cristiano primeste MAINE Balonul de Aur". MARCA, detalii despre ceremonia pregatita pentru starul Realului

Spaniolii de la MARCA sustin ca Ronaldo va primi maine, la Paris, cel de-al 5-lea Balon de Aur din cariera. Trofeul ii va fi inmanat de France Football.

Potrivit jurnalistilor din Spania, Ronaldo va fi incoronat cel mai bun jucator al lumii pentru a cincea oara, dupa ce a mai primit trofeul in 2008, 2013, 2014 si 2016.



In 2017, Cristiano Ronaldo a castigat La Liga si UEFA Champions League, contribuind si la calificarea nationalei tarii sale la Campionatul Mondial.