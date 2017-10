Trei demisii la Barcelona dupa ZIUA NEAGRA! Ce s-a intamplat la finalul meciului cu Las Palmas

Trei oficiali importanti de la FC Barcelona au renuntat la functiile lor!

Jordi Mones si Xavier Vilajoana, oficiali din conducerea FC Barcelona, au demisionat in semn de protest fata de neamanarea meciului cu Las Palmas in contextul desfasurarii referendumului din Catalonia, informeaza El Mundo.

Duminica a demisionat si vicepresedintele grup-rii, Carles Vilarrubi.

FC Barcelona a invins-o pe teren propriu cu 3-0 pe Las Palmas, intr-un meci din La Liga disputat cu portile inchise.



In minutul 72, desi partida s-a disputat fara public, un barbat care avea in mana un banner a reusit sa intre pe teren. El a fost scos imediat de pe gazon de sapte stewarzi.

FC Barcelona a cerut duminica amanarea partidei cu Las Palmas, in contextul desfasurarii referendumului din Catalonia si al incidentelor legate de acesta. Liga spaniola nu a fost insa de acord, astfel ca jocul a avut loc cu portile inchise din motive de siguranta.

Referendumul pentru independenta Cataloniei a fost declarat ilegal de Guvernul central de la Madrid, care afirma ca, in conformitate cu prevederile Constitutiei, statul are caracter indivizibil si a trimis mii de politisti in Catalonia pentru a impiedica votul, inchizand sectiile de vot si confiscand urne si buletine de vot.



