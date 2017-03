Toata lumea rade de noua statuie a lui Ronaldo. Portughezii i-au daruit numele aeroportului din Madeira

Aeroportul din Madeira se va numi Aeroportul International Cristiano Ronaldo.

Ronaldo este celebrat din nou in localitatea sa natala, acolo unde are deja muzeu. Localnicii au botezat si aeroportul dupa starul portughez, castigator al EURO cu nationala si detinator al Balonului de Aur. Portughezii au adus si o statuie cu capul lui Ronaldo la aeroport, insa lucrarea este ironizata pe internet pentru aspectul neobisnuit. "Pare ca un filtru de Snapchat" sau "Ronaldo e aratos in realitate, dar arata groaznic in statui", sunt cateva din comentariile rautacioase de pe Twitter.

Cristiano Ronaldo officially unveils the newly-renamed Raoul Moat International Airport pic.twitter.com/QuIx3dNMlV — Adam Hurrey (@FootballCliches) March 29, 2017

The jokes keep on coming... pic.twitter.com/nf3IwwuHZL — 101 Great Goals (@101greatgoals) March 29, 2017

THIS IS SUPPOSED TO BE CRISTIANO RONALDO. AS NOW SEEN AT MADEIRA AIRPORT. pic.twitter.com/fzLeosiOC7 — Dale Johnson (@DaleJohnsonESPN) March 29, 2017

Which one is Cristiano? pic.twitter.com/SNrSUn0c7K — Bleacher Report UK (@br_uk) March 29, 2017

For a very handsome man, Ronaldo has had some appalling luck with statue-makers pic.twitter.com/M74YEDng4c — Tom Williams (@tomwfootball) March 29, 2017

The Cristiano Ronaldo bust at the airport carrying his name. This is Art Attack... pic.twitter.com/tTVmQBMgms — Simon Peach (@SimonPeach) March 29, 2017