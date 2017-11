Surpriza URIASA! Nimeni nu se astepta ca Real Madrid sa-l vrea. Negocierile au inceput deja

Zidane ar putea primi un cadou neasteptat pentru sezonul viitor!

Real Madrid a inceput discutiile pentru Juan Mata de la Manchester United, scrie Daily Express. Mata intra in ianuarie in ultimele 6 luni de contract, iar Real e convinsa ca-l poate convinge sa revina in Spania. Mata, 29 de ani, nu e om de baza pentru Mourinho pe Old Trafford. Sezonul trecut a fost titular in jumatate din partidele de Premier League, iar acum a inceput din primul minut in 7 din 11 jocuri. Mata are un gol marcat si niciun assist, iar sezonul trecut a incheiat cu 6 reusite si 3 pase decisive.

Crescut la centrul lui Real Madrid si jucator la Real B, Mata a impresionat in cele 4 sezoane petrecute la Valencia in Primera. In 2011 a ajuns in Anglia, la Chelsea, de unde a plecat in 2014 la Manchester United.