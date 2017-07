"Semneaza!" Inca o lovitura pregatita de Real Madrid! Anuntul facut de Marca

Supercupa Europei, Real Madrid - Manchester United, 8 august, 21:45, PRO TV!

Spaniolii de la Marca anunta ca atacantul francez al celor de la Real Madrid, Karim Benzema, este aproape de a-si prelungi contractul cu campioana Europei! Ar fi a 2-a oara cand Benzema semneaza prelungirea intelegerii, noul contract urmand sa expire in 2022!

Toate detaliile sunt puse la punct astfel ca orice semn de intrebare in ceea ce il priveste pe Benzema dupa ce veni Kylian Mbappe o sa dispara. Antrenorul echipei, Zinedine Zidane, nu si-a dorit nicio clipa sa renunte la Benzema, cel pe care l-a vazut si in sezonul trecut ca titular, in fata lui Alvaro Morata.

Astfel, cele mai mari sanse de a pleca de la Real Madrid pentru a-i face loc lui Mbappe ramane Gareth Bale. Jurnalistii spanioli scriu ca Zidane considera ca Mbappe si Benzema sunt compatibili si pot forma atacul perfect al Realului alaturi de Cristiano Ronaldo.

Benzema este de 8 sezoane la Real Madrid si este deja in topul strainilor cu cele mai multe meciuri in tricoul celor de la Real Madrid.