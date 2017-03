Recordul incredibil al lui Suarez la Barcelona, distrus de SuperDepor! Seria de 72 de meciuri s-a incheiat

Barca a ramas la 2 puncte in spatele Realului in La Liga.

FC Barcelona a pierdut pentru prima data un meci in care Luis Suarez a marcat! Atacantul adus de la Liverpool pentru 75 de milioane de lire a inscris pe Riazor, insa SuperDepor a reusit sa castige cu 2-1.

In precedentele 72 de partide in care Suarez a marcat Barca obtinuse 66 de victorii si 6 egaluri. Infrangerea cu Deportivo a venit la 4 zile dupa succesul istoric cu 6-1 in Liga Campionilor in fata celor de la PSG ce a dus echipa lui Luis Enrique in sferturile Ligii Campionilor.

Luis Suarez reusise sa inscrie 4 goluri in victoria cu 8-0 de pe Riazor din sezonul trecut.