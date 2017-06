Real Madrid i-a stabilit pretul lui Cristiano Ronaldo: 1 MILIARD de euro! Anuntul facut de Florentino Perez

Florentino Perez spune ca Ronaldo nu va pleca de la Real decat daca va fi platita clauza de reziliere a contractului!

Florentino Perez a fost confirmat oficial luni de catre Real Madrid - el va ramane presedinte al clubului pana in 2021! Prima mutare in noul mandat: sa se asigure ca Ronaldo nu va pleca!

Perez l-a aparat pe Cristiano Ronaldo dupa ce procurorii au depus o plangere la tribunal in care il acuzau pe Ronaldo ca a fraudat autoritatile fiscale din Spania cu 14.7 milioane de euro intre 2011 si 2014. Perez spune ca in cazul lui Ronaldo s-a trecut peste prezumtia de nevinovatie.

"Nu am vorbit cu el deocamdata, dar voi vorbi in zilele urmatoare. Dar el are o clauza de reziliere de 1 miliard de euro. Doar daca exista cineva dispus sa plateasca aceasta suma, altfel nu va pleca.



Totul este foarte ciudat. Il voi apara ca jucator si ca persoana. Il stiu pe Cristiano si este un tip bun, atat profesional cat si ca persoana. Ceea ce oamenii nu ar trebui sa faca este sa vorbeasca despre el ca si cum ar fi un delicvent, asta ma supara si este dureros.



Nu stiu situatia lui foarte bine. Tot ce pot spune este ca toti trebuie sa ne indeplinim obligatiile cand vine vorba de taxe. Dar nu am nicio indoiala in privinta lui Cristiano. Ceea ce mi s-a spus este ca foloseste aceeasi structura pe care a folosit-o in Marea Britanie si nu a fost nicio problema acolo.



Cristiano nu este suparat legat de cine va plati amenda. Mereu a vrut sa se supuna regulilor. Noi am publicat un comunicat prin care ne aratam sprijinul. Nu este nimic pe care Real Madrid sa-l mai faca acum, Cristiano trebuie sa-si indeplineasca obligatiile fiscale. Exista o solutie pentru toate" a spus Florentino Perez pentru Onda Cero.