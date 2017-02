Real Madrid a scapat de INTERDICTIA la transferuri! Lista impresionanta pregatita de Zidane pentru vara

Real Madrid a scapat de interdictia dictata de FIFA pentru transferuri.

Real n-a putut sa aduca pe nimeni in aceasta iarna din cauza sanctiunii atrasa de transferuile ilegale de jucatori minori. Din vara, Zidane poate sa aduca nume noi la echipa, iar lista este deja pregatita.

Ziarul AS scrie ca Real cauta intariri pe toate postruile, incepand cu un portar. De Gea ramane o tinta pentru madrileni, desi l-au pierdut la limita in urma cu doua sezoane. Portarul lui United si-a prelungit contractul cu englezii atunci si a anuntat ca nu mai e dispus sa plece. Curtois este alternativa la care se gandeste Zidane.

In aparare, Pepe nu si-a prelungit contractul si are sanse mari sa plece in China. In locul sau, Zidane il vrea pe Jesús Vallejo de la Eintrakt Frankfurt, scrie sursa citata. Real cauta si doi fundasi laterali.

Pentru linia de mijloc, Marcos Llorente de la Alaves este prioritatea principala a madrilenilor in aceasta vara. Asta dupa ce se vor rezolva contractele lui Isco si James Rodriguez.

In atac, Aubameyang ramane o tinta importanta, iar jucatorul declara aproape saptamanal ca viseaza sa joace pe Bernabeu. Si Dybala este o tinta atractiva pentru Real, mai scrie AS.

Ramane de vazut ce se va intampla cu Benzema si Morata, atacantii din lotul Realului in acest sezon.