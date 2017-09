Real Madrid a avut la un moment dat 12 jucatori pe teren :)) Ce a facut arbitrul cand si-a dat seama

Real Madrid a suferit o infrangere dureroasa aseara, acasa, cu Betis. Madrilenii au ramas la 73 de meciuri la rand cu gol marcat, si au acum o diferenta de 7 puncte in spatele Barcelonei in La Liga.

Zidane a fost extrem de agitat pe toata durata partidei, mai ales ca Real a avut 25 de suturi la poarta lui Betis, insa mingea nu a vrut sa intre.

Real a reusit "performanta" de a avea la un momentdat 12 jucatori pe teren. Zidane i-a bagat pe Lucas si Mayoral pe teren in acelasi timp, iar de iesit a iesit doar Marcelo, accidentat. Arbitrul a fost nevoit sa ii numere pe jucatori si sa il invite pe Modric sa iasa de pe teren, pentru a ramane in 11 jucatori :)

Real Madrid had 12 players on the pitch at one point; 11 in white + goalkeeper.

