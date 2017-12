Ramos, reactie INCREDIBILA dupa ce l-a lovit cu pumnul in fata pe Suarez! Ce mesaj a avut pentru rivalii din Catalunia

Sergio Ramos se apara dupa ce a fost acuzat ca l-a lovit interntionat pe Suarez in timpul El Clasico.

Ramos l-a lovit in fata pe rivalul sau, dar arbitrul i-a aratat doar cartonas galben.

Capitanul lui Real Madrid a fost vehement la interviurile de dupa meci si spune ca nu a avut intentia de a-l lovit pe adversarul sau.

Ramos a facut apel la situatia tenstionata din Catalunia, care a votat iar pentru independenta. El spune ca adversarii sai exagereaza si considera ca ar trebui sa fie inchis impreuna cu fostul presedinte al Cataluniei, Carles Puidgemont, aflat in exil in Belgia dupa ce a fost condamnat la inchisoare.



"Sunt convins ca in Barcelona se considera ca ar trebui sa merg la inchisoare impreuna cu Puidgemont. N-am avut nicio intentie sa-l lovesc pe Luis Suarez", a spus Ramos.

Cat despre situatia Realului, Ramos a continuat: "Meciul asta e cireasa de pe tort din 2017. Suntem arsi de doua ori prin aceasta infrangere. Trebuie sa luptam pana la final", a spus el.