Primul transfer din 2017! OFICIAL! Ce perla braziliana a transferat Real Madrid

Real Madrid l-a achizitionat pe jucatorul brazilian Augusto Galvan, in varsta de 17 ani, care este legitimat la echipa FC Sao Paulo.

Real a platit un milion de dolari pentru jucator, la care se adauga alte doua ca bonus in functie de performanta.

Potrivit Globoesporte, jucatorul isi incheie contractul cu FC Sao Paulo la 25 martie, iar la Real Madrid va veni din vara si va juca la echipa a doua.

Deoarece jucatorul era dorit de Real Madrid, Barcelona, Manchester City, sau RB Leipzig cand avea doar 16, iar FC Sao Paulo nu dorea sa renunte la serviciile lui, s-a iscat un conflict cu familia lui Galvan, care, desi s-a antrenat alaturi de coechipierii sai, nu a evoluat in nicio partida in anul 2016.

DONE DEAL - Real Madrid have reached an agreement to sign São Paulo jewel Augusto Galvan (17). The midfielder will cost a total of €3M. pic.twitter.com/PImKbX5aLQ