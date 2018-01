Primele imagini cu Philipe Coutinho in culorile Barcelonei! Programul prezentarii oficiale ce va avea loc luni

Philippe Coutinho a pozat deja ca nou jucator al celor de la FC Barcelona! Brazilianul de 160 de milioane de euro a aparut in primele imagini cu un trening oficial al clubului inainte de prezentarea care va avea loc luni.

Coutinho va face vizita medicala luni dimineata, intre orele 8.30 si 10.30. La ora 13.30 este programat marele eveniment - semnarea contractului alaturi de presedintele clubului, Bartomeu, ce se va intinde pana in 2023. La ora 13.00 va avea loc o sedinta foto alaturi de Bartomeu si alti oficiali ai clubului in loja de pe Camp Nou.

Marea prezentare in fata fanilor va avea loc pe Camp Nou de la ora 14.45 - intrarea va libera insa numarul de persoane ce vor putea intra pe stadion va fi limita. Dupa prezentarea in fata fanilor, va urma conferinta de presa.



???? Barça fans - @Phil_Coutinho has something to say! ????

Find out more about #CoutinhoDay: https://t.co/344oHdw9AB pic.twitter.com/yEORWXMllE