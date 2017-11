Operatia lui Eduardo Berizzo pentru cancer a avut succes! Anuntul facut de Sevilla

Antrenorul argentinian s-a operat saptamana aceasta pentru cancer la prostata.

Antrenorul celor de la FC Sevilla, Eduardo Berizzo, a suferit o interventie chirurgicala pentru cancer la prostata iar aceasta a avut succes, lucru anuntat oficial de catre clubul spaniol.

Berizzo a anuntat ca sufera de aceasta problema la pauza partidei dintre Sevilla si Liverpool la scorul de 3-0 pentru englezi. Pana la final, Sevilla a reusit sa revina si sa egaleze! "Perioada de recuperare a antrenorului din Argentina va depinde de evolutia post-operatorie din urmatoarele zile" a mai specificat clubul spaniol.

In perioada urmatoare in care Berizzo se va recupera dupa operatie, Sevilla va fi condusa de asistentul sau, Ernesto Marcucci. Prima partida condusa de acesta va fi in aceasta seara in turul 4 al Copa del Rey impotriva celor de la Cartagena. In tur, Sevilla a castigat cu 3-0.