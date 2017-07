"Messi semneaza astazi!" Starul Barcelonei si-a dat acordul in timpul lunii de miere! Clauza uriasa pe care o va avea

Spaniolii de la AS anunta ca Messi va semna un nou contract cu Barcelona pentru 3 ani, plus unul optional, astfel ca noua intelegere va expira pe 30 iunie 2021. Dupa luni intregi de negocieri, contractul este scris si jucatorul va semna dupa terminarea lunii de miere din Caraibe. Jurnalistii spanioli scriu insa ca acordul ar putea fi anuntat oficial chiar astazi.

Messi a implinit 30 de ani pe 24 iunie, astfel ca va apara tricoul Barcelonei cel putin pana la 34 de ani. Noua intelegere va avea o clauza de reziliere uriasa: 300 de milioane de euro. Messi va avea un salariu de 35 de milioane de euro si alte bonusuri de performanta.

Negocierile dintre Messi si Barcelona au fost mai complicate ca niciodata, jucatorul refuzand prima propunere a clubului. Noul contract "il imbraca in aur pe jucator si este un pariu urias facut de Barcelona pentru franciza fotbalistica" mai scriu spaniolii.

