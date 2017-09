Messi poate avea cel mai tare sezon din cariera dupa inceputul furibund. Cifre senzationale pentru starul Barcelonei

Leo Messi are un inceput de sezon senzational. Ramas fara prietenul Neymar, plecat la PSG, argentinianul arata de ce are cinci Baloane de Aur in palmares si o poarta pe Barcelona din victorie in victorie.

Leo Messi a dat inca patru goluri pentru Barcelona. Argentinianul a punctat in victoria 6-1 cu Eibar, acesta contribuind la cea de-a 5-a victorie a Barcei in tot atatea etape din La Liga.

Cu cele patru goluri din meciul cu Eibar, Messi a ajuns deja la 12 marcate in 5 saptamani. El are noua in campionat, doua in UCL si unul in Supercupa Spaniei.

Spaniolii scriu ca Messi poate avea cel mai prolific sezon din cariera daca pastreaza ritmul.

Anul trecut, el a bifat 52 de partide. Daca in acest sezon va juca tot atatea si va marca in ritmul de acum, Messi ar putea incheia stagiunea cu 78 de reusite.

Cel mai bun sezon al lui Leo Messi a fost 2011/12, cand a marcat de 72 de ori!

Interesant este si faptul ca in acest sezon Messi putea fi si mai departe, insa el a lovit bara de nu mai putin de patru ori si a ratat si un penalty.