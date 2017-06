Messi i-a indeplinit visul unui pusti care l-a asteptat ore intregi in fata casei. Gestul facut de argentinian

Leo Messi, aflat in Argentina, unde se pregateste de nunta cu Antonella Roccuzzo si unde si-a sarbatorit ziua de nastere, l-a facut fericit pe un pusti care l-a asteptat sase ore in fata casei. Starul Barcelonei a iesit din locuinta sa din Rosario si l-a "rasplatit" pe copilul care a dovedit ca are o rabdare de fier.